◆米大学野球 スタンフォード大１０―７アリゾナ大（１３日、米アリゾナ州サプライズ＝サプライズスタジアム）

スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が、開幕戦で「５番・一塁」でスタメン出場し、１号本塁打など２長打を放つ活躍で、白星発進に貢献した。

全米２４位のランク校であるアリゾナ大に乗り込んでの初戦。初回２死二、三塁での第１打席は空振り三振だった。１−１で迎えた３回１死での第２打席。１ストライクからの２球目、高めの球を豪快にとらえ、右翼芝生席に放り込んだ。

５回先頭での第３打席では逆方向の左翼線へ二塁打。第４打席は四球。第５打席は１死二塁で空振り三振だった。

岩手・花巻東時代に高校通算１４０本塁打を放った麟太郎は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場。打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点。先月のオンライン取材では「アベレージ的な成績も、ある程度は残しきれたのかなとは思うんですけど、自分自身としてはふがいない１年だったかなと思っています。もっと自分自身に期待していたところは正直あった」と１年目を総括していた。

麟太郎は昨秋のドラフトでソフトバンクから１位指名を受けた。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、４月に２１歳を迎える麟太郎は指名の可能性がある。７月中旬の全米ドラフトの結果を受けて、進路を決定する見込みとなっている。