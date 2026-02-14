Stray Kids の『SOUL BEAM』ABEMAで独占無料放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界的ボーイズグループStray Kidsが出演するスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』（ソルビム）を２月16日（月）夜11時より、日本初・独占無料放送することを決定した（日本地域限定）。
『SOUL BEAM』は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続１位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の８人組ボーイズグループ「Stray Kids」による韓国地上波初の単独バラエティ番組。番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場する。
本番組では、謎の力によって朝鮮時代にタイムスリップしてしまったStray Kidsのメンバー８人が現代に戻るために様々なミッションに挑戦する様子を描く。彼らはすごろくやチェギチャギ（羽根蹴り）といった韓国の伝統遊びにチャレンジするほか、お餅を活用したフュージョン料理づくり対決にも挑む。さらに、韓服を現代風にアレンジした衣装で魅せる、本番組だけのスペシャルパフォーマンスも披露。
番組の進行を務めるMCには、ベテラン芸人のイ・スグンと人気タレントのジョナダンが就任。ベテランと若手が融合したMC陣がStray Kidsの新たな魅力を引き出し、番組の面白さを倍増させる。
普段のステージで見せるカリスマ性あふれる姿とは一味違う、Stray Kidsの素顔と韓国の伝統文化が融合したスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』は２月16日（月）夜11時より放送。
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2026 KBS. All rights reserved
『SOUL BEAM』は、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で連続１位の記録を樹立するなど、世界的な影響力を誇る韓国の８人組ボーイズグループ「Stray Kids」による韓国地上波初の単独バラエティ番組。番組タイトルの『SOUL BEAM』には、韓国の「魂（Soul）」と「光（Beam）」がStray Kidsを通じて世界中へ広がっていくという意味が込められている。また、韓国の旧正月の装いである「ソルビム（旧正月に新しい服を着る風習）」にもかけたコンセプトとなっており、メンバーたちはそれぞれ異なるスタイルの韓服を身にまとって登場する。
番組の進行を務めるMCには、ベテラン芸人のイ・スグンと人気タレントのジョナダンが就任。ベテランと若手が融合したMC陣がStray Kidsの新たな魅力を引き出し、番組の面白さを倍増させる。
普段のステージで見せるカリスマ性あふれる姿とは一味違う、Stray Kidsの素顔と韓国の伝統文化が融合したスペシャル・バラエティ番組『SOUL BEAM』は２月16日（月）夜11時より放送。
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2026 KBS. All rights reserved