アルピー平子、映画『ドラえもん』舞台あいさつでビビリすぎて大騒動
お笑いコンビ・アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）が14日、都内で行われた国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の完成披露試写会に参加した。
【写真】箱の中身は？のび太やジャイアンも大慌てになった舞台あいさつ
海底といえば未知の世界。ということで「箱の中身はなんだろうなゲーム」が行われた。アルピーチームは平子が挑戦することに。そんな中で平子がビビリすぎて大騒動に。会場内は騒然となっていた。
本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年公開）を新たに映画化する。
イベントには、平愛梨、矢嶋哲生監督も参加。宣伝アンバサダーでもある平＆アルピーの3人は海底人の国・ムー連邦を護る兵士役の声を務める。
