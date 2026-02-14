◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第8節 BR東京53―31横浜（2026年2月14日 東京・秩父宮ラグビー場）

7位のBR東京は、10位の横浜を53―31（前半13―17）で下して今季4勝4敗とした。横浜は1勝7敗となった。

BR東京は前半8分、SO中楠一期（25）が約25メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて先制。同14分にはSO中楠のパスを受けたFBアイザック・ルーカス（27）がトライを決めた。さらに同20分、敵陣ゴール前からのラインアウトモールでトライを決めた。13―0で迎えた前半23分、横浜のWTBヴィリアメ・タカヤワ（28）に約50メートルの力走トライを許すと試合の流れは一変。同29分にもWTBタカヤワの独走からCTBジェシー・クリエル主将（31）にトライを与え、同40分にはSO武藤ゆらぎ（24）のトライで逆転された。

BR東京は後半に入ると一気に反撃開始。13―17で迎えた後半10分、FLマクカラン・ブロディ（31）のトライで再逆転した。同13分にはこぼれ球に反応したSO中楠がキックから前進して40メートル以上の独走トライ。さらに同19分にはWTB西川大輔（28）がトライを決めた。同28分には、SHのTJ・ペレナラ主将（34）からロングパスを受けた途中出場のWTB秋浜悠太（23）がリーグワン初トライ。その後は両チーム交互に2本ずつトライを決め、BR東京がチーム今季最多の8トライ53得点で勝利した。