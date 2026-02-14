山口県周南市の徳山動物園。ここで暮らすスリランカゾウの「ミリンダ」ちゃん（18歳）が、公式X（@TOKUYAMA_ZOO）で見せた愛くるしい振る舞いが、多くのネットユーザーの心をつかんでいます。話題となっているのは、足を洗っている最中に撮影された一本の動画。体を柵の向こうに置き、鼻先だけをひょこっと出してご褒美を待つミリンダちゃんの姿に3万件を超える「いいね！」が寄せられました。



【動画】鼻ピョコピョコ「おやつちょうだい」

「まだもらってませんけど？」食いしん坊な知恵比べ

動画の見どころは、ミリンダちゃんの絶妙な「おねだり」です。 本来、ご褒美のおやつは「1回につき1個」というルール。しかし、ミリンダちゃんは鼻の中にすでにおやつを確保しているにもかかわらず、何食わぬ顔で「まだ何ももらっていませんよ」と言わんばかりに鼻を差し出し続けます。



その様子を見た飼育員さんが、鼻をトントンと優しく叩いて「1つずつですよ」と合図を送ると、ミリンダちゃんは即座に納得した様子で鼻を引っ込めます。この「あ、バレた？」と言わんばかりの素早い理解力と、鼻先だけで感情を豊かに表現する姿に、ネットユーザーからは驚きと笑いの声が上がりました。



コメント欄に溢れる「癒やし」と「感心」

投稿には、「確実にもらったのを確認してから『あれ？もらってないですね〜』って反応するの面白いですねw」とのコメントが。また、「理解早っ…」「持っていくスピード早すぎて笑いました」など、ミリンダちゃんの賢さと可愛らしさに魅了されたファンから多くの声が寄せられました。12月31日に18歳の誕生日を迎えたミリンダちゃん。体重は約5トンという立派な体格に成長しましたが、飼育員さんは「行動や表情は元気で賢く、優しいまま」と語っています。



▽出典

・周南市徳山動物園 公式X