廣吉優梨菜が7位で最終日へ 後藤あいは「80」で後退【アジア女子アマ】
＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権 3日目◇14日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNo.1を決める大会の第3ラウンドが終了した。13位から出た廣吉優梨菜（福岡第一高）が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル6アンダー・7位タイに浮上。日本勢最上位につけている。
【強烈】ドラコン女王後藤あいのインパクト
岩永杏奈（大阪桐蔭高）も「69」のプレーでトータル1アンダー・17位タイに浮上。4位から出た後藤あい（松蔭高）は2バーディ・3ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「80」と大きく崩し、トータル1オーバー・22位タイに後退した。中嶋月葉（作陽学園高）と佐藤涼音（ルネサンス大阪高）はトータル3オーバー・29位タイにつけている。トップ3を韓国勢が独占。トータル13アンダー・単独首位にヤン・ユンソ、トータル11アンダー・2位タイにオ・スミン、キム・ギュビンが並んでいる。優勝者には2026年の海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権が与えられる。
