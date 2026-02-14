フォーエバーヤングの半妹で２番人気のダーリングハースト（牝３歳、美浦・国枝）が１４日、東京６Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー２戦目にして初勝利を飾った。数時間後にサウジＣで史上初の連覇に挑む偉大な兄へ、遠く離れた府中からエールを送った。

兄に似た圧巻の末脚を見せた。道中を２番手で進めると、直線に向いて先頭に立ち、そのまま後続を寄せ付けず２馬身半差をつけて快勝。今春で定年引退する国枝調教師は、「よかったです。“横綱相撲”だったね。スタートも良くて折り合いも良くて、キング（騎手）も乗りやすいって言っていた。フォーエバーヤングの前座レースですね（笑）応援の露払い、勢いをつけました」と国枝節で愛馬をたたえた。前走から３０キロ増量。現在４７８キロだが、「（馬体重は）まだ増えるかな。夏の最初はよかったけれど、まだちょっと細いかな。全体に力強さがほしいなと思っていた。ここに来てよくなってきたけれど、まだまだ途上」と５５０キロ超の兄のように大きく成長することを期待した。

鞍上のキング騎手も「非常に乗りやすい。スピードもあって、２番手のポジションを取れました。折り合いも良く、リラックスして道中リズムよく行けました。少し仕掛けるといい反応で、いい脚を使えていたので、成長したらレベルアップできると思う」とその素質に太鼓判を押した。