¸µÝ¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¿¤Ó¤¹¤¬¤¤¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【 鏡優雅 】チャームポイントは「親しみやすさ」と話すも…鏡優雅健在　念願の大河ドラマ出演は「とにかく楽しい」
²Æì¡¦ºÂ´ÖÌ£Åç¤Ø¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¿åÃå»Ñ¡¢¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¿²µ¯¤¡¢Ä«¤ÎË¢É÷Ï¤¡¢³¹Êâ¤¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê±ð¤Ã¤Ý¤µ¤Ê¤É¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¿û°æÍ§¹á¤Îº£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼î¶Ì¤Î°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¡¢½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿û°æ¤µ¤ó¤Ïà¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÁ´Á³°ã¤¦¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿á¤È¼«¿È¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¼«¿È¤¬»×¤¦¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦á¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èà¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿á¤È´¶¼Õ¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäÅöÆü¤¬¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢à¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢³§ÍÍ¤ÎÂç¹¥¤¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡Ö¤¿¤Ó¤¹¤¬¤¤¡×¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿û°æ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£àÈ©¿§¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£µÕ¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¤«¤Ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤¤±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤¿¤á¤ËÌîºÚ¤È¤«Æù¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¡¢È©¤È¤«åºÎï¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¹ðÇò¡£Â³¤±¤ÆàÊì¤¬ÈþÍÆÀ°ÂÎ¤È¤«¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤á¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹á¤È¡Ö¿û°æÍÍ¡×¤Ö¤ê¤â·òºß¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç·ÝÇ½À¸³è10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿û°æ¤µ¤ó¤Ïà10Ç¯¤â³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹á¤È¾Ð´é¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿û°æ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ËÁ°ÅÄÍø²È¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤ÄÌò¤Ç½Ð±éÃæ¡£¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¿û°æ¤µ¤ó¤Ïà»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤á¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£à¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤È¤«¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤â¤½¤ì¤Ç¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
