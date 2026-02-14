お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）に出演。人気バラエティー番組で共演する人気女優へのプレゼントについて語った。

バレンタインデーの話題となり、伊達は「番組によってはね、『（サンドウィッチマン&芦田愛菜の）博士ちゃん』とかだと、バレンタインが近くなってくるとね、楽屋に入ったりするとね、お弁当があったりするんですけれど、その脇にね、“スタッフ一同です”みたいな感じで何となくチョコレートが置いてあったりするんですよ」と振り返った。

相方の富澤たけしは「それぐらいだと気を使わないから」と言い、伊達は「手渡しじゃない、置いてあるっていうのね。それはちゃんと持って帰るし。まあホワイトデー近く、その1カ月後ぐらいに“これみんなで。この間頂いたんで食べてください”って、何個か入っているお菓子を持っていくっていうのはやっていますけどね」と明かした。

伊達は「愛菜ちゃんからもらったことあったっけな」と語り、富澤は「ないですよ」と即答。伊達が「その収録日がないのかなあ」と話しても、富澤は「いや、関係なくもらったことないんじゃない」とあっさりと話した。

伊達は「俺、愛菜ちゃんには20歳までお年玉あげてましたし。あとは誕生日とかには図書カードプレゼント」とも告白。「図書カードっておっさん？気持ち悪い？」「俺子供にもあげたよ」と心配したが、富澤は「図書カードってあんまり聞かない」「本読む子はね、いいのかもしれない」と応じた。

伊達は「物凄い本読むからね。愛菜ちゃんは。本屋さん好きだから。うれしいと思うんだけれども。俺もらったらうれしい、図書カード」と強調。富澤は「聞いてみたらいい」と話した。

「あと、QUOカードね」「3000円の」と伊達が話すと、しばしの間沈黙が流れ、「ちょっと不穏な空気が」と富澤。伊達は「コンビニで買い物する時いいじゃん」と言い張ったが、富澤は「景品っぽい」と淡々と語った。

伊達は「参加賞みたいな。誰が参加賞渡してんだ、俺」と自らツッコんだが「別にいいじゃん、QUOカード」と断言。富澤は「別にいいんですけれど、景品っぽいなと思って…」と繰り返した。

伊達は「スタパのコーヒー券（プリペイドカード）あげたことあるよ。1万円分」とも話し、再びQUOカードについて「一緒じゃん。もっと使える店多いんだよ」と不満げ。「ダメだった？俺、すげえオールマイティーだと思ってたんだけど」と続けた。