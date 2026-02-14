ミラノ・コルティナ五輪は日本時間１４日、大会９日目を迎える。メダル獲得総数１４個で米国と並んで３位タイとな躍進を続けている日本勢。注目競技は女子デュアルモーグル、スピードスケート男子５００メートル、ジャンプ男子ラージヒルにメダルの期待がかかる。

【スピードスケート男子５００メートル】

新濱立也、森重航、倉坪克拓の３選手が出場する。３３秒７９の日本記録を持ち、大ケガからの復帰を果たした新濱は２日に本番リンクで練習を行った際、「仮設だなって感じ」と苦笑い。仮設リンクに日本選手から困惑した声も上がっているが「まぁ氷の感触は別に何も変わらないんじゃないですかね」と泰然自若に話していた。

妻は、五輪２大会連続メダルを獲得したカーリングのロコ・ソラーレの吉田夕梨花。昨年９月の日本代表決定戦で敗れたため夫婦同時出場は逃したが、今回は新濱の応援に現地に駆けつけるという。お互いの遠征や合宿で年明けから会う機会は少ないが、メッセージではやりとり。新濱は「普段通り（の会話）。五輪については話してなくて。ミラノの気候や雰囲気とか、こういう服装がいいんじゃない？って話をしている」と笑顔をのぞかせていた。

２大会連続のメダルを目指す森重は今大会の旗手も務めた。安定感ある滑りで日本勢では１９９８年長野五輪の清水宏保以来２人目となる金メダルへ期待がかかる。初五輪の２４歳、倉坪はＷ杯で表彰台に上がった経験はないが４日のタイムトライアルでは参加選手の中でトップの３４秒６０を記録していた。

【ジャンプ男子ラージヒル】

ノーマルヒルで銅メダルを獲得した二階堂蓮、小林陵侑、中村直幹の３選手が出場する。

小林は連覇を狙ったノーマルヒルは８位にとどまり、前回銀メダルを獲得した種目で本領を発揮できるかに注目が集まる。ノーマルヒル後には「「精度を高めてビッグジャンプを見せられたら。また２本、いいジャンプを見せられたら」と語っていた。二階堂はノーマルヒル、混合団体の銅に続くメダルを獲得できるか。

【女子デュアルモーグル】

藤木日菜、中尾春香、冨高日向子が出場する。冨高はモーグルで同点ながらターンのポイント差で表彰台を逃し、雪辱に期待がかかる。

モーグルでの競技を終えた後には「まだデュアルあるので。しっかりこの悔しさを糧にしっかりメダル狙っていきたい。デュアルは苦手意識はあるんですけど、しっかり頑張りたい」と雪辱を誓っていた。

【カーリング女子】

開幕２連敗となった日本代表フォルティウスは、決勝進出へ向けて負けられない２試合に挑む。

日本時間１４日に世界ランキング１位のスイスと第３戦を戦い、開けて１５日未明に米国と対戦する。開幕戦のスウェーデンには完敗し、２戦目のデンマーク戦は延長戦の激闘の末に敗れていた。