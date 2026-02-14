安い牛こまがこんなにおいしくなる！感動級おかず3選

安い牛こまが手に入るときがたまにありますよね。そんなときに役立つ、お得な牛こまをおいしく大変身させるレシピを3つご紹介します。しっかりとした味つけでご飯が進むこと間違いなし。お弁当にもおすすめです。

▼箸が止まらない！牛こまとじゃがいもの炒め物

コクを足すマヨネーズが決め手。じゃがいもが入っているのでボリューム満点です。



▼牛こまで作る絶品ステーキ

片栗粉をまぶした牛こまをステーキのように固めて作ります。玉ねぎをたっぷり使ったソースも絶品。



▼すき焼き風の炒め煮

玉ねぎ、にんじん、しめじなどの野菜を加えて炒め煮に。お弁当にもおすすめです。







※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

牛丼などワンパターンになりがちな牛こまを使ったレシピをご紹介しました。いろいろな材料や味つけで作れるのでレパートリーが増えますね。じゃがいもや玉ねぎなどの野菜を加えることでボリューム満点に。たっぷり作ってお弁当用にするのもおすすめです。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。