グラビアアイドルの小島みゆ（32）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーのバニーガール姿を投稿した。

「AIに頼らず原始的に頑張ってます」とつづり、衝撃的な黒いバニーガールのランジェリーショットをアップ。仮面風なシースルーのウサギの耳をつけ、胸元は大胆に露出。ショーツにニーハイ網タイツで“絶対領域”も披露した。

ファンやフォロワーからも「この世で1番美しい」「綺麗すぎる」「セクシー可愛い」「ナイスバディ」「すげぇ!!」「いつもよりエロカワ」「めちゃくちゃ素敵」「おぉ〜炸裂」「脳が制御効きません」などのコメントが寄せられている。

小島は静岡・藤枝市出身。16年にクラウドファンディングで目標額に達し、DVD「はつみゆ」を初リリースしてグラビアデビュー。同年、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に加入。17年には紺野栞、うさまりあとYouTubeグループ「あんらぶ気分」を結成。20年からの2年間は格闘技イベントK−1の「K−1ガールズ」として「ハイスペックな勝利の女神」のキャッチコピーで活動。現在は格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）でリポーターも務める。趣味は格闘技観戦、ゲームなど。特技は漫画や似顔絵などのイラスト。JFA東京都サッカー協会4級審判員免許、乗馬ライセンス5級の資格を持つ。身長161センチ。血液型A。