中道改革連合の小川淳也新代表（54）が14日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）にリモート出演。憲法改正を巡る発言について訂正した。

小川氏は13日、同党の代表選で階猛氏（59）を破って新代表に選出された。代表選出後の記者会見では、憲法改正について「9条の積極改憲論者ではない」と前置きした上で、「自衛隊の明記があり得ないことだとは思っていない」と述べた。

小川氏はこれについて「誤解をもって伝わっているので正確に申し上げたい」と訂正を要求。「これだけ自衛隊に対する信任が高まっている時代なので、憲法に明記する考え方そのものを完全否定するものではない」とし、「いわゆるリベラル派、（憲法）9条護憲派と言われる方々が理解し、納得する形での条文を置くということなら当然議論のテーブルにつく」と説明した。

その上で、憲法改正については「説明責任を追うのは積極的に改憲したいと思っている側。一義的には、積極的に動かしたいと思っている人が具体的な提案をしてくださいというのが、私の申し上げた趣旨」と改めて自身の考えを示した。