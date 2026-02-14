春を愉しむ食べ放題！ 人気のニラックスブッフェに「ごろっと果実の苺ソース」登場

バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」は3月1日までの期間限定で、スイーツコーナーにて「ごろっと果実の苺ソース」を提供しています。

ニラックスブッフェのHPはこちら：https://www.nilax.jp/

■〜子どもも大人も楽しめる食べ放題！〜

色鮮やかな「サラダ」や「デリ」、トッピングなど自分好みの味で味わえる「ラーメン」などの豊富な麺類。

さらに食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる「スイーツ」など、バラエティー豊かなラインナップで、子どもから大人まで楽しめる「ニラックスブッフェ」。

※提供メニューは各店・各コースごとに異なるため、詳しくはHPにて確認してください。

今回、2026年2月9日〜3月1日の期間限定で、スイーツコーナーにて「ごろっと果実の苺ソース」が新登場しています。

■クレープにクロッフルに♪ セルフメイクを楽しもう！

果肉もしっかりと感じられる「ごろっと果実の苺ソース」は、優しい甘さの春の味♪

ブッフェならでは！ソフトクリームやクロッフル、さらにクレープなど、色々なスイーツでアレンジし放題です。

この機会にぜひ、春スイーツを心ゆくまで堪能してはいかがでしょうか。

=== 実施店舗はこちら ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

=== 注意事項 ===

※画像はイメージ。

※同企画は、予告なく変更または終了する場合があります。

※提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。

※提供メニューは各店・各コースごとに異なるため、詳しくはHPにて確認してください。

※デザートメニューは一部コースでは利用できません。

（エボル）