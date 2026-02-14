霜降り明星の粗品が１３日深夜に放送されたニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」に出演した。

トークの中でせいやが大阪の仕事の合間に、若手中心のよしもと漫才劇場へ赴き、先輩であるダブルアート・真べぇから「ＹｏｕＴｕｂｅ出てや」と、依頼された話を披露。あまりにも突然の依頼ながら、「いうても世話なったし、好きやから」と、出演を承諾したが、具体的な企画があるわけではなく、「脇汗かくぐらいちゃんとトーク番組」をやらされたという。粗品からギャラをもらったか問われると「ない、絶対ない」と断言。「真べぇ、何もくれんくなった。メシもおごってくれんかったし」と嘆いた。

笑いながら話を聞いていた粗品が「それでいったら、鬼越さんのＹｏｕＴｕｂｅ出たけど、年末ぐらいに。しっかりギャラもらったな」と明かした。「たぶんあれ、歩合なんかな、固定じゃなくて。鬼越さん、すげえなって思った」と、褒めると、せいやも「そうなんかもな。再生回数に（応じた金額）。それが一番かっこいい先輩やろな」と同意。「鬼越さん、そこは筋通ってるという。真べぇ、筋通ってない」と、嘆きが止まらなかった。