カップルがこのようなホテルのバスルームを気に入るには、かなり親密な間柄でなければならないだろう/rilueda/iStockphoto/Getty Images

（CNN）数カ月前に付き合い始めた恋人と、週末に二人で旅行に行くことになったとする。

好立地に魅力的な食事、「遊び心あふれる」デザインと、条件の揃った素晴らしいホテルを見つけ、チェックイン。しかし、いざ二人で部屋に入ると、思っていた以上に「親密な」展開になりそうだと気づく。

その原因はトイレだ。パーティションで区切った小さなスペースに設置されているが、部分的にフロスト加工が施された一枚の薄いガラス板で仕切られているにすぎない。しかも、そのトイレはベッドからほんの数歩の距離にある。

これでは、ぼやけて見えるにせよ、部屋のどこにいてもトイレの使用者の姿はまず間違いなく見えてしまうだろう。また設計者はなぜか個室の下部にはフロスト加工が不要と判断したらしく、使用者の足元は丸見えだ。さらに使用中の「音」も気になる。

筆者自身、これまでさまざまな価格帯のホテルで、極めて奇妙なバスルームのデザインに遭遇してきた。

家族向けなのに浴槽が丸見えの位置に置かれている部屋、浴室の中が見える窓の「外側」に設置されているブラインド、隙間だらけのスライド式の扉など、挙げればきりがない。

自分はいつも、これも旅の一部と割り切ってきたが、レビューサイトや旅行フォーラムを検索すると、同様の不満を抱える旅行者が数多く存在することが分かる。

そんな旅行者たちの救いとなるのが、「ブリングバックドアーズ」というホテル検索サイトだ。このサイトは、客室内にドア付きのバスルームがあるホテルと、ないホテルのデータベースを公開している。

欧州在住の米国人マーケター、セイディ・ローウェル氏は、昨年後半にこのサイトを立ち上げた。人生の大半を旅に費やしてきたローウェル氏は、奇妙なホテルのバスルームのレイアウトは見慣れていたが、2024年に父親とロンドンを訪れた際、あまりにばかげた状況に衝撃を受けたという。

「ツインルームを予約したのに、部屋に入るとバスルームにドアがなく、ドアらしきものすらなかった」とローウェル氏は憤る。

ツインルームのバスルームになぜドアがないのか。その異様さが頭から離れなかったローウェル氏は、「事前にそれを確認する方法があればいいのに」と考えたという。

そして25年10月半ばまでに、ブリングバックドアーズは稼働を開始した。この問題を周知するためにTikTok（ティックトック）に動画を投稿し始めると、ほどなくして反応や情報が次々と寄せられるようになったという。

必要なプライバシーは人それぞれ

人によって心地よいと感じるプライバシーの度合いは異なるため、ブリングバックドアーズでは客室をいくつかのカテゴリーに分けている。

まず、ローウェル氏が「最悪の例」と呼ぶ客室だ。この客室には以下のような説明が付されている。

「近くでトイレを使用することに抵抗がある相手とこの部屋に泊まる場合、一人がトイレを使用中、もう一人はロビーに出ている必要がある」

次に「プライバシー50％：壁はあるがドアがガラス製」のタイプ。

こちらは「ドアそのものはプライバシー性に欠けるが、タオルを掛けたり、部屋の特定の隅に座ったりするなど、工夫次第でプライバシーの確保は可能」とのこと。

そして「ドアなし」セクションの最後のカテゴリーが問題視しているのは感覚面の不安だ。

「これらのホテルでは、視覚的なプライバシーは確保されている場合が多いが、その他のプライバシーは一切期待できない。バスルーム内の音や匂いがすべて外に漏れてしまう」

そのような開放的なバスルームの方がいい場面は確かに存在する。例えば南国のリゾートにある広いスイートルームで、十分なスペースがあるなら、部屋の一角に開放的な浴槽やシャワーがあるのは魅力的に感じるだろう。

しかし、出張で同僚とツインルームに宿泊中、用を足している時に身を隠せる場所がなければ、これはいったいどういうことかと首をかしげたくなる。

ホテルの浴室デザインの世界について深掘りするため、受賞歴のあるデザイナー、ポーラ・オキャラハン氏に話を聞いた。オキャラハン氏は、世界的に有名な高級ホテルやリゾートを数多く手がけるグローバル企業HBAのパートナーでもある。

オキャラハン氏は、約30年前、リニューアル前のパークハイアット東京で、フロストガラスを使用したバスルームを初めて目にしたという。当時、フロストガラスで仕切ったバスルームの斬新さに業界は大騒ぎだったと同氏は振り返る。

またオキャラハン氏は、フロストガラスといっても一様ではなく、ガラスによって透け具合や厚みが異なるとし、さらに音や換気の問題も対処法は複数存在すると指摘する。

最近、オンライン上で嘲笑の対象になっている一部の奇妙なホテルのバスルームについて質問すると、オキャラハン氏は「（斬新なデザインの）解釈の仕方や、それを繰り返し用いる過程で、どこかおかしくなってしまったのだろう」との考えを示した。

また「浴室が小さい場合、そういった開放的なデザインを採用するのは適切ではないのかもしれないが、浴室が狭いと感じさせたくないがために、そうした手法を採用したくなる心境は理解できる」と述べた。

一方で、オキャラハン氏は、バスルームには破ってはならないルールがあるとし、例としてブリングバックドアーズで問題視されている悪い例のように、トイレを丸見えの状態で設置すべきではないと指摘した。

近年、世界の主要な観光地のホテル運営会社は、おおむねオープンバスルームに前向きだとオキャラハン氏は言う。さらに一部のホテル、特にライフスタイル系ブランドでは、浴槽をシャワーやトイレとは分離し、客室の一部として配置したがる傾向が強いという。

オキャラハン氏は「この傾向は、少なくともこの30年でさらに大胆さを増してきた」とし、多くのデザイナーたちは、この動きに対する反発の強さに驚かされるだろうと付け加えた。

筆者は、長年の経験からあることに気付いた。それは、由緒あるホテルでは、たとえ大規模な改装が行われたとしても、とんでもないバスルームのデザインにでくわすことは少ないという点だ。

上海の歴史あるホテル、ウォルドーフ・アストリアのデザインを手掛けた経験を持つオキャラハン氏によると、歴史的建造物内のホテルをデザインする場合、優先順位が完全に変わるという。

この場合、ホテルの運営側やオーナーだけでなく、歴史的建造物保存委員会の意見も考慮する必要がある。内装をどのように修復・保存・改装するかについて独自の見解を持っているからだとオキャラハン氏は語る。

昔のホテルには、エアコンはなかったかもしれないが、バスルームには必ずドアが付いていた。よって旅行者をそれらのホテルに引き付ける「旅行の黄金時代の物語」を再現しようとするデザイナーたちは、レイアウトに極端な変更を加えることはまずない。

しかし、歴史あるホテルや、広くて、高級感があり、入念に考え抜かれたデザインのホテルに宿泊する機会や予算が常にあるとは限らない。そんな中、確実なプライバシーを求める人々にとって救いとなるのがブリングバックドアーズだ。