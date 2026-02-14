当該週の園田・姫路競馬を週末に振り返る【そのだ・ひめじプレーバック】が今週からスタート。ぜひ、ご期待ください。

今月7日に誕生日を迎えた佐々木世麗。23歳初騎乗となった10日の1R（ダート1400メートル、10頭立て）では最低10番人気のハーラブリー（牝7＝尾原、父ラブリーデイ）で9着に終わったが、2鞍目の3R（ダート1400メートル、10頭立て）で4番人気のヒーローエフエー（牡6＝国沢利、父メイショウサムソン）で23歳初勝利。「どこかで勝てるとは思っていた。前に前に行っておけばまたチャンスはあると思う」と話したのもつかの間、続く4R（ダート1400メートル、10頭立て）の8番人気ナリタボニー（牝4＝坂本和、父アドマイヤマーズ）も1着に導き連勝。今週は【3・1・1・7】と好騎乗が目立った。

他地区の女性騎手や厩務員らスタッフから、誕生日プレゼントをたくさんもらったという。家族とは淡路島へ旅行。肉料理、魚料理に舌鼓を打ち、牛の乳搾り体験も楽しんだ。デビューした2021年の87勝以降、50勝を上回ったことはないが、今年はすでに9勝。いいペースで勝ち鞍を増やしている。今週の騎乗にも注目だ。