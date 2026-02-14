佐藤輝明の打撃を視察「去年は良かったねと言われれて嬉しかった」

日米で活躍した松井秀喜氏が14日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿を訪問し、ナインを激励した。ひなたサンマリンスタジアムに代表のウェアを着用して登場すると、佐藤輝明内野手（阪神）の打撃を視察。佐藤はその後、「でも『去年、良かったね』って言ってもらえたので、それは嬉しかったです」と感謝した。

松井氏は井端監督の要請で14日、15日に侍ジャパンの選手を激励しに合宿地を訪れる予定だ。この日、日本代表のユニホームで登場。全体でのウォーミングアップが終了すると、選手たちに声をかけた。臨時アドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）と談笑する場面もあった。

その後は選手の打撃練習を視察。佐藤、牧らとガッチリと握手をして、会話をした。佐藤は第一印象を「やっぱりデカいっすね。大きいなという印象ですね」と一言。内容については「ここでは言えないです」としつつ「でも『去年、良かったね』って言ってもらえたので、それは嬉しかったです」と感謝した。（Full-Count編集部）