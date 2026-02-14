タレントのマツコ・デラックス（53）、お笑いタレントの有吉弘行（51）が13日、テレビ朝日「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。最近見かけなくなった光景を明かした。

飛行機内で乗務員と乗客が連絡先交換することについて、マツコは「最近は、もうないって言ってたね。厳しいんじゃない？」とコメント。

「あと、男がいかなくなったのもあると思う。前は芸能人とかスポーツ選手が、きれいなCAさんいたら“ご飯行こうよ”って気軽に言ってた時代があったと思う。今はもう何があるか分かんないから、みんな言わないよね」と分析し、「CAさんも円安で…。（海外は）高いから気軽にご飯食べてられない。そんなことしてたら金なくなっちゃう」と話した。

有吉は「俺らも一緒だと思う。ロケでホテルで泊まりってなっても、スタッフと食事会とかない」とぽつり。マツコも「なくなった。普段の飲み会もなくなった。昔、金曜日の新橋なんて、ジジイのデモみたいになってた」「飲み屋街にいた、若者の意味分からないグループとか減った」「2次会ほんとになくなった」と寂しそうに語った。