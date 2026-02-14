【テーゼロ＝福井浩介、ミラノ＝平地一紀】今五輪を最後に除外の可能性があるノルディックスキー複合の選手や関係者らが、懸命に存続をアピールしている。

男子のみ行われてきた五輪に女子も含めるよう求めた国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）に対し、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は普及面を課題に挙げ、今五輪での視聴率などを見た上で今年６月に男子も含め存続可否を判断する方針を提示。選手や関係者は反発しており、１１日のノーマルヒル（ＮＨ）で金メダルを獲得したイエンスルラース・オフテブロ（ノルウェー）は「存続を願う。今日の表彰台には違う３か国が乗り、日本だって奮闘した。女子の大会になればもっと競い合う国は多い」と強調した。

上位勢が白熱のレースを展開した後半距離の会場にはＩＯＣのカースティ・コベントリー会長が訪れ、選手らと面会した。日本の渡部暁斗（北野建設）は、「これまでの五輪の中では観客が入っている方だと思う。こうやってちゃんと見てくれて、視聴率もあるというアピールもできたのでは」と感想を語った。

観客席では、女子選手とみられる一団が「女子２０３０！」「さあ行け男子、女子もすぐ続くよね？」などと書かれたボードを手に観戦。コースの男子選手とともに、男女そろっての２０３０年五輪実施を訴えた。

飛躍と距離で競う複合は、第１回冬季大会の１９２４年シャモニー・モンブラン大会（仏）から男子が実施されてきた伝統種目。この種目の王者は「キング・オブ・スキー」とも呼ばれ、日本は五輪でこれまで計７個のメダルを獲得している。