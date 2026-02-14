プロボクシング大橋ジムの大橋秀行会長（60）が14日までに、第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）連覇を目指す、横浜高野球部が横浜市内の大橋ジムに訪れたことを報告した。

同校の村田浩明監督、今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕の織田翔希投手（2年）らは世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32）、WBA世界スーパーライト級1位・平岡アンディ（29）の練習を見学したという。同校OBの大橋会長は「我が母校横浜高校野球部 井上尚弥 平岡アンディの練習を見学！モンスターパワーを注入 必勝！甲子園優勝！！」などと激励のコメント。横浜高は史上4校目の大会連覇を目指し、組み合わせ抽選会は3月6日に行われる。

井上は5月に東京ドームで前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）との日本人対決が計画されている。平岡は今月21日に米ネバダ州ラスベガスのT―モバイルアリーナでWBA世界スーパーライトフライ級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）に挑戦し、初の世界王座奪取を見据えている。