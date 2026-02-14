タレントのホラン千秋（37）が14日、フジテレビ系料理番組「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）にゲスト出演。結婚観を語った。

レギュラーの藤本美貴から「願望はあるんですか？結婚だったり、彼氏とか」と質問を受けると、ホランは「願望がないわけでも、めっちゃあるわけでもないみたいな感じ」と回答。「そういう人に出会ったら別に？」と聞かれると、「うんうんうん」とうなずいた。

結婚に前のめりにならない理由について「高級なバッグとかは自分で頑張ってお金を稼いで買うことができる」とする一方、「彼氏を作ります、結婚しますって、こっちがどんなに努力しても向こうの責任もフィフティーあるわけじゃないですか。っていうものに対して、絶対欲しいとかこれがなきゃ生きていけないみたいなふうにはあまり思わない」と持論。「自分の努力次第でどうにかなるものは全力で取りに行ってもいいと思うんですけど。あればいいけど、なかったらないで自分で自分の人生楽しもうって感じですね」と軽やかに語った。

好きになる人については「仕事をしている姿がカッコいいみたいな」とホラン。藤本が「才能にほれちゃうタイプね」と話すと、「分かる〜！そうなんです〜！」と声をワントーン上げて笑いを誘った。