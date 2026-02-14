100均の700円イヤフォンでながら作業に革命起きた！快適性が爆上がりするぷち家電

イヤホンをすると耳がかゆくなってしまう筆者。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、￥770（税込）の耳をふさがないイヤホンが目に入りました。音楽はもちろん、ハンズフリー通話や音声アシスタントにも対応しており、連続再生時間は11時間とハイスペック。装着してみると、想像以上に快適だったんです！

商品情報

商品名：オープンワイヤレスイヤホン（OpenBT001、ブラック）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480600284

これは革命が起きた！ダイソーの￥770（税込）のワイヤレスイヤホンがスゴイ

イヤホンで耳がかぶれやすい筆者。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、モバイルグッズ売り場で気になる商品を発見しました。今回GETしてきたのは、その名も『オープンワイヤレスイヤホン（OpenBT001、ブラック）』。耳を完全にふさがないアイテムで、お値段は￥770（税込）でした。

イヤホンの内側にはRとLの表示があり、アルファベットの下部がスピーカー穴になっています。

装着方法はまず、イヤホンにあるLとRの表示を確認し、Lが左、Rが右にくるようにネックバンドを広げます。あとはネックバンドを首の後ろに回し、耳にかけてセットすればOKです。イヤホンが左右繋がっているデザインなので、紛失しにくいのが嬉しいです。

イヤホンのR側には、電源マークが付いたタッチセンサーがあります。

タッチセンサーでは、電源のON／OFF、楽曲の再生停止、曲送りと戻し、音声アシスタント、さらには電話の着信にも対応できます。お値段以上にハイスペックですよね。

快適度が爆上がり！ダイソーの『オープンワイヤレスイヤホン（OpenBT001、ブラック）』

イヤホンの充電は、Type-Cで行います。充電が開始されるとLEDが赤く点灯し、完了するとLEDが青く光ります。

Bluetoothのペアリングは「DAISO_OpenBT001」を登録して行います。

実際に装着してみると、耳がかゆくなりにくくて快適な使い心地！長時間連続で使わない限り、痛みも出ません。

遮蔽しないため、外だと音が聞き取りにくく、音量を上げると音漏れしやすいので自宅で使おうと思います。

筆者はよくラジオを聴いているのですが、音質はお高いイヤホンとあまり変わらない印象。しかし、音楽を聴くとなんとなく音が軽いような気もしました。

最初は付け方に苦戦しましたが、慣れてくれば◎コードで頭全体を支えるような形で使うので、一般的なワイヤレスイヤホンと違って耳からぽろっと落ちることがありません。家事をしている時にすごくありがたいポイントです。

外す際はコードが髪の毛に引っ掛かるので、筆者は髪を結ぶようにしています。寝っ転がって使ってもズレるだけで外れはしないので、メインで使っているイヤホンの出番が減るほどお気に入りです。

今回はダイソーの『オープンワイヤレスイヤホン（OpenBT001、ブラック）』をご紹介しました。

連続再生時間は約11時間なので、使い勝手も抜群。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。