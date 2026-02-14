お湯をかけると色が変わる！？見た目だけじゃない100均人気グッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーのシャワーボール。お風呂で体を洗う際に便利なグッズですが、実は今人気の商品のようで、ようやくゲットすることができました！お湯をかけると見た目の変化を楽しめる、楽しいギミック付き♡泡立ちが良く簡単にきめ細かい泡が作れて、見た目だけでなく使い心地も抜群ですよ。

商品情報

商品名：温度で色が変わるシャワーボール

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480528724

お風呂面倒…ってときも気分が上がる！『温度で色が変わるシャワーボール』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『温度で色が変わるシャワーボール』という商品。価格は110円（税込）です。

実はこちら、今人気の商品のようで筆者も昨年あたりに見かけていたのですが、すぐ売り切れてしまい…その後見かけませんでした。

ですが、先日やっと購入することができました！では、早速見ていきましょう。

こぶし2つ分くらいのサイズ感のシャワーボールです。お湯をかけるとピンクから白に色が変わります。

写真だとあまり変化がわからないですが、肉眼で見るとかなり色が変化していることがよくわかります。

ちょっと遊び心のあるアイテムがあると、お風呂が面倒くさい…というときにも気分が上がります！

簡単にきめ細かい泡が作れて優秀！

泡立ちも良好です。目の細かいネットが何層にも重なっているので、簡単にきめ細かい泡を作れます。

使用感としては、個人的には無印良品の大きなシャワーボールとあまり変わらないと思いました。

ただ、ネットが重なっていて密度が高いので、泡を切るのが大変です。手でしっかりと泡を切り、風呂桶に水を張って沈めておくと多少は洗いやすくなる印象でした。

ループが付いているので、フックに掛けることができます。

浮かせて保管できるので、しっかり乾燥させることができますよ！

今回はダイソーの『温度で色が変わるシャワーボール』をご紹介しました。

人気商品のようで入手しにくい可能性もありますが、見つけたらラッキーなアイテムです。遊び心のある洗面グッズをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。