見た目は…だけど優秀すぎ！「ちょい惜しいけど安心！」全体を覆える100均の便利ミトン
商品情報
商品名：シリコーンオーブングローブ
価格：￥330（税込）
耐熱温度：230℃
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480760537
全体を覆えるから安心して使える！ダイソーの『シリコーンオーブングローブ』
100円ショップでよく見る、指先のみカバーできるタイプのシリコーン製ミニミトン。手軽な反面指先しか覆われないので、キッチンで熱いものを掴む際に、ちょっと怖いなと思うことがありました。
かといって、布製だとシリコーンよりも熱が伝わりやすそうで、大きなミトンを使うのをためらっていました…。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーのキッチングッズ売り場で発見！330円（税込）の『シリコーンオーブングローブ』をご紹介します。
全体がシリコーン素材で作られた、手をしっかりと覆ってくれるタイプのミトンです。
表面はイボイボしていて見た目は正直イマイチですが、グリップ力があり滑りにくいのが嬉しいです！
裏地はふわっとした触り心地です。
肌当たりが優しく、着け心地も悪くありません。
手全体を覆えるので、360度完全防備できるのが嬉しいかぎり！
見た目は微妙ですが、安心感はバッチリです。
左右どちらでも使用できる点も高評価ポイント。
商品タグには「耐熱・耐火用ではない」との記載がありますが、耐熱温度は230℃までと記載されています。
熱々の調理器具も、これなら安心して持てます。
熱いものをざっくり持ち上げるような動作におすすめ！
ただ、指の部分が短いので、指先が動かしにくいです。
お鍋の持ち手を持つような指先を使う用途より、トレーや、グラタン皿などをざっくり持ち上げるような動作に向いている気がしました。
ループ付きでフックに掛けて保管できるのもGOOD。
手が届きやすい場所に掛けておけば、いつでもサッと使えて便利です。
今回は、ダイソーの『シリコーンオーブングローブ』をご紹介しました。
指先タイプのミニミトンでは不安…という方に、とてもおすすめなアイテムです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。