２月１４日の東京６Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル、牝馬限定）は、レイチェル・キング騎手騎乗の２番人気ダーリングハースト（牝、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、好位から直線で抜け出し２着に２馬身半差をつけて初勝利を飾った。勝ち時計は１分４７秒４（良）。日本時間の１４日深夜にサウジＣ（キングアブドゥルアジーズ競馬場）へ連覇をかけて臨むフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）を兄にもつ超良血馬で、中東の地に向けた前祝いとなった。

好スタートから２番手につけると、直線に入って先頭に立ち、後続を突き放し快勝。２５年６月の新馬戦以来８か月ぶりのレースで、馬体重はプラス３０キロと大幅増となったが、成長力を見せつける形となった。

３月で定年引退を迎える国枝調教師にとってもうれしい今年２勝目となった。国枝師は「ここにきてだいぶ良くなってきたけど、まだまだ馬は途上という感じ。スタートも良く、折り合いも良くてキング騎手も乗りやすいと言ってくれた」と初勝利を喜んだ。フォーエバーヤングに向けて「前座レース、応援の露払い。勢いをつけたね」とエールを送った。妹の快走は遠くサウジアラビアにも届いたはずだ。