ブルージェイズの日本語使いが止まらない。１４日、球団は岡本和真内野手がキャンプ地のフロリダ州に到着したことをＳＮＳで明らかにした。

球団公式Ｘ（旧ツイッター）ではまず、「Ｋａｚｕｍａ Ｏｋａｍｏｔｏ ｈａｓ ａｒｒｉｖｅｄ！ 岡本和真が到着しました！」の文言とともに、岡本がキャンプ地施設をバックに「カズです。よろしくお願いします」と深くお辞儀する動画をアップ。「キャンプ地に着きましたので、明日から頑張ります。みなさん、よろしくお願いします」と語りかけ、白いＴシャツ姿の岡本は手を振ってみせた。

続いて「Ｗｅｌｃｏｍｅ，Ｋａｚｕｍａ！ 和真、ようこそ！」と岡本が施設のロッカーやトレーニングルームなどを見て回る動画をアップ。「やっとここに来ることができた。ずっと待ち遠しかったんで。人見知りですけど、みなさんに会うのを楽しみにしています」と岡本の声も流れた。

最後には岡本の複数枚の写真をアップし、「おやすみなさい、ブルージェイズファンのみなさん！」と日本語のみの投稿を出した。

岡本の到着は現地で今か今かと待ちわびられており、シュナイダー監督は岡本の搭乗便を、航空機追跡サイト「フライトトラック」で追っていたと明かしている。