上坂すみれ、衝撃の男装にネット騒然 ショート髪＆制服「即落ち確定だよ」「マジのイケメンだわ」
人気声優の上坂すみれ（34）が14日、自身のXを更新し、バレンタインを記念して男装姿の写真を投稿した。
【写真】「マジのイケメンだわ！」ショート髪＆制服で男装姿の上坂すみれ
ショートカット＆制服の組み合わせの男装で、「ハッピーバレンタインだぜ！」と写真を公開。凛々しい上坂の姿を見ることができる。
これにファンは「一番のときめきを感じてしまいました。私はどうかしてしまったのでしょうか」「トラック5台分くらいチョコ貰えそうですね」「かっこよすぎて息が止まる
バレンタインにこんなイケメンから「だぜ！」って言われたら即落ち確定だよ」。
「こんな優しげで爽やかな男装女子はじめて見た！」「私惚れちゃう」「レベルが違いすぎるマジのイケメンだわ」「わっ…ぶっ刺さるわ」などと歓喜の声をあげている。
上坂はアニメ『スター☆トゥインクルプリキュア』キュアコスモ役、『無彩限のファントム・ワールド』川神舞役、『中二病でも恋がしたい！』凸守早苗役、『アイドルマスターシンデレラガールズ』アナスタシア役など、数々の作品に出演している人気声優。
