歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。大手コンビニエンスストア“本店”での優しさに感動したことを明かす場面があった。

毎週、番組スポンサーであるセブンイレブンでの買い物レシートを紹介している和田。レジで袋詰めするスタッフについて「何を基準に入れてはるんでしょうね？」と投げかけ。

スタッフによって異なる袋の詰め方が気になるようで、「（ホットスナックの）チキンとコロッケが分からなくて」と和田。「今まで自分で手触りで、コロッケは俵型っていうか、一応袋で破るところあるじゃないですか、ミシン目っていうか。そこから袋のまま食べる。ところが、セブンの麹町の本店に行った時に、初めて紙袋を破る直前のところにテープを貼るじゃないですか、そこの間にソースを入れてくれたんです。“これはコロッケだ！”って。お礼に戻ろうかと思ったぐらい。“優しいな〜！”って」とその心遣いに感動したことを明かした。

「申し訳ないけど他のところでも買ったけど、他のところは“ソース要りますか？”とか聞かれるだけで、なかったんですよ。変装してですから、私とは分からへんけど」と話した。