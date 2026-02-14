足立梨花、美デコルテ際立つキャミ姿に熱視線「色気すごい」「肌綺麗」
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の足立梨花が2月13日、自身のInstagramを更新。黒いキャミソール姿のアップ写真を公開し、話題となっている。
【写真】33歳美人女優「色気すごい」美デコルテ披露
足立は「うすめ前髪の正解がわからん」とつづり、前髪の量を普段よりも減らしたアップ写真を投稿。黒いキャミソール1枚というシンプルなスタイルで、美しいデコルテや肩が際立つショットとなっている。
この投稿に「この感じ好きです」「色気すごい」「肌綺麗」「前髪あってもなくても可愛い」「雰囲気違っていい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆足立梨花、美デコルテ披露
◆足立梨花の投稿に反響
