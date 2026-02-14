山中柔太朗（M!LK）の所作でリハから変更されたシーンとは「停戦協定終わっちゃいそうな感じだったので」【純愛上等！】
【モデルプレス＝2026/02/14】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、八重樫風雅監督が2月14日、映画『純愛上等！』公開記念舞台挨拶に登壇。リハーサルから変更されたシーンを明かした。
【写真】サプライズ登場した平成のヒットアーティスト
イベント中盤ではバレンタイン企画として、純愛ケーキが登場。最終仕上げとしてハートのプレートに、2人が今の想いやバレンタインにちなんだ一言を書き込むことに。12日に行われたトークイベントでは「鶴」という漢字が書けなかった山中は「一昨日、鶴書けなかったので、今日はちゃんと勉強してきましたというアピールも込めて」と「鶴亀LOVE 2000」という一言を、「全国のみなさんに『純愛上等！』を届けたいっていう気持ちもありますし、バレンタインなので好きな人にチョコを渡す人もいると思うのでぜひ届けてほしい」と想いを込め「届け！」と書いた。
2人が書いている最中、無言の時間になってしまったことを受け、高松が八重樫監督に撮影裏話を振ると、八重樫監督は「昨日初日を迎えて、SNSでコメント見させていただいてたんですけど…豆腐…豆腐がやっぱ大きいと」とコメントが多かったシーンに言及。「鍋に入る豆腐が大きい」と付け加え、「リハーサルのときは本当は（包丁を）横に1回入れてもらってたんだけど、山中さんの包丁の持ち方がちょっと停戦協定終わっちゃいそうな感じだったので、ここは4等分にしとこうか。ヤンキーだしってことで」と当初より豆腐のカット数を少なくしたことを明かした。
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
イベント中盤ではバレンタイン企画として、純愛ケーキが登場。最終仕上げとしてハートのプレートに、2人が今の想いやバレンタインにちなんだ一言を書き込むことに。12日に行われたトークイベントでは「鶴」という漢字が書けなかった山中は「一昨日、鶴書けなかったので、今日はちゃんと勉強してきましたというアピールも込めて」と「鶴亀LOVE 2000」という一言を、「全国のみなさんに『純愛上等！』を届けたいっていう気持ちもありますし、バレンタインなので好きな人にチョコを渡す人もいると思うのでぜひ届けてほしい」と想いを込め「届け！」と書いた。
◆山中柔太朗＆高松アロハW主演「純愛上等！」
映画『純愛上等！』は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌はhitomiの名曲「LOVE 2000」を、主演の2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーする。（modelpress編集部）
