ネオンマックスは、フィギュア「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」を12月に発売する。価格は19,800円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSRR［ハッピーミルフィーユ］のセーラー服姿や手にしたチョコレートを渡すポーズが再現されている。

毛先のグラデーションや満面の笑顔なども細かく造形されている。また、指先の絆創膏やチョコレートの包装も精緻に表現され、イラストでは見えなかった足元まで立体化されている。

スケール：1/7

サイズ：全高約25cm(台座含む)

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

