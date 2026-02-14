「学園アイドルマスター」よりセーラー服姿の「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」がフィギュア化。12月に発売
【篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.】 12月 発売予定 価格：19,800円
12月 発売予定
THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
ネオンマックスは、フィギュア「篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.」を12月に発売する。価格は19,800円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSRR［ハッピーミルフィーユ］のセーラー服姿や手にしたチョコレートを渡すポーズが再現されている。
毛先のグラデーションや満面の笑顔なども細かく造形されている。また、指先の絆創膏やチョコレートの包装も精緻に表現され、イラストでは見えなかった足元まで立体化されている。
篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.
12月 発売予定
価格：19,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約25cm(台座含む)
♥️現在予約受付中！♥️- NEONMAXJAPAN (@neonmaxjapan) February 14, 2026
大人気ゲーム『学園アイドルマスター』より『篠澤 広 ハッピーミルフィーユVer.』が1/7スケールフィギュアで登場！
プロデューサーさんへの気持ちのつまった笑顔をとても可愛く再現しました！
広の特訓の成果、ぜひ受け取ってください！#学園アイドルマスター #篠澤広… pic.twitter.com/RFCh8Qrc7W
※画像は彩色サンプル品です。実際の製品とは異なる場合がございますので、ご了承ください。