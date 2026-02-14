解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は何でしょう？【ひらがなクイズ】
言葉のピースを組み合わせて共通の「音」を導き出す「ひらがなクイズ」！
今回は、毎日の習慣や便利な道具、そして少し抽象的な表現をミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべての言葉がカチッとつながる快感を楽しみましょう。
あ□□い
□□ごろ
ただ□□
た□□ー
ヒント：帰宅したときの第一声といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いま」を入れると、次のようになります。
あいまい（曖昧）
いまごろ（今頃）
ただいま（只今）
たいまー（タイマー）
はっきりしないことを指す「曖昧」や、今のタイミングを表す「今頃」の中に、家庭での温かなやり取り「ただいま」や、時間を管理する「タイマー」が隠れていました。身近な言葉をあえて分解して共通点を探してみると、普段何気なく使っている言葉の意外なつながりに気づけて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
