¡Ú£Ê£±À¶¿å¡Û½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö»°±©¤¬¤é¤¹¡×Ä¹Ã«Àî·òÂÀ¤µ¤ó¡¢ËÙÃÓ¹ª¤µ¤ó¡¡Âç±Ý¹î¸Ê¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥¹¥¿¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¡¦µþÅÔÀï¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¿¤Ç£±£´Æü¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ì¥Õ¥§¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹Ã«Àî·òÂÀ¤µ¤ó¡¢Âç±Ý¹î¸Ê¤µ¤ó¡¢ËÙÃÓ¹ª¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¡£À¶¿å½Ð¿È¤Ç¡Ö»°±©¤¬¤é¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿£³¿Í¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Î»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏÂè£±²ó¤Î¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ¡Ê£¹£²Ç¯¡Ë¤Ç½àÍ¥¾¡¡£¡Ö¥¸¥§¥ÕÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ´ÑµÒÀÊ¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÙÃÓ¤µ¤ó¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¡£Âç±Ý¤µ¤ó¤â¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£