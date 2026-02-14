IVEレイ、ミニ丈トップス×ショーパンから引き締まったウエスト＆美脚際立つ「ビジュ最強」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月13日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つホワイトコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】22歳KPOP美女「理想のスタイル」ミニ丈から美脚＆美ウエスト披露
レイは「Gimme that GRR！！」と同月9日に配信が開始されたIVEの新曲「BANG BANG」の歌詞の一部を引用し、写真を複数枚投稿。白いファー素材のアウターに、ミニ丈トップス、ショートパンツを合わせ、引き締まった美しいウエストとスラリとした脚が映えるコーディネートを披露した。スーパーロングのストレートヘアを高い位置でツインテールにしており、髪の毛を持ち上げるショットや結び目に手を当てて角のようにしているショット、カメラに向かってウインクする動画などを公開している。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「ビジュ最強」「カッコよくて可愛い」「パーフェクトすぎる」「すごくゴージャス」「クールなのも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
