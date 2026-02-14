田中律子、ひよこ豆の味噌づくり動画に反響「どんな味か気になる」「本格的」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の田中律子が2月13日、自身のInstagramを更新。料理教室で味噌を手作りする様子をリール動画で公開し、話題となっている。
【写真】54歳女優「本格的」ひよこ豆から味噌づくりする様子
田中は「ここ何年かお味噌作りをしてて、ひよこ豆や、黒豆でお味噌を作ってます」「今年はまた大好きなひよこ豆でお味噌作り」とつづり、料理教室で味噌を手作りする動画を公開。「自分の手の平で、美味しくなぁ〜れ〜って言いながら、塩と麹をスリスリ合わせてニギニギして、そこに潰したひよこ豆を混ぜ合わせて、味噌だんごを作って、ホーローに空気が入らないように詰めていく」と詳細なレシピを記し、実際に麹と豆を混ぜる工程やボウルに味噌だんごが入っている様子などを動画と写真で紹介している。
また、動画では教室で作ったと思われるニラたっぷりの鍋や水菜の和え物、雑穀米やキムチなどの料理が並んだテーブルの様子も公開されている。
この投稿に「本格的」「手作りお味噌大好き」「ひよこ豆のお味噌ってどんな味か気になる」「作ってみたい」「味噌を自分で作れるなんてすごい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】