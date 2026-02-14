山中柔太朗さん（M!LK）と郄松アロハさん（超特急）がダブル主演の映画『純愛上等！』の公開記念舞台挨拶が行われました。

【写真を見る】【山中柔太朗＆郄松アロハ】カバー曲『LOVE 2000』の本家hitomiがサプライズ登場 絶賛コメントに「本当に幸せです」





本作の主題歌は、主演の2人が名曲『LOVE 2000』を映画限定ユニット『鶴 and 亀』としてカバーするなど、この冬一番の注目作。

佐藤美鶴役の山中さんは、キュンとした撮影を振り返り狠羈慇犬粒悒薀鵑了に、病院で（郄松演じる）円が泣いてて。ハンカチを渡しに行って「ヨイショ」みたいな瓩汎を撫でる仕草を見せ、郄松さんが爛茱ぅ轡隋瓩犯娠し、笑いを誘いました。









亀井円役の郄松さんは燹嵎疋疋鵝廚魯ュンとしましたね。「マジ？」ってキュンとしちゃいました。マジ？マジ...ギュンギュンギュン好きすぎて滅〜瓩M!LKの楽曲を歌い出し、山中さんは爐い笋いい里茘瓩叛止して会場には笑いが。









バレンタインにちなみ、「純愛ケーキ」が登場すると、山中さんはハートプレートに『鶴亀LOVE2000』と書き込みました。爐ととい「鶴」が書けなかったので、今日はちゃんと勉強してきましたってアピールも込めて瓩函∨足げに語りました。









そして舞台挨拶が締めに入ると、『LOVE 2000』を歌う本家・hitomiさんがサプライズ登場。郄松さんは思わず山中さんに飛びつきました。









hitomiさんは燹惱祕上等！』公開おめでとう！瓩判吠，鍬燹LOVE 2000」を使っていただけるっていうお話を聞いた時は、正直、どういう映画なんだろうなって思って。最後に曲がかかった時、納得しました。何度も観たくなる映画瓩叛篁燭靴泙靴拭









郄松さんは猖諭2000年生まれなんです。平成のヒット作を僕たちが歌わせてもらえるのは嬉しいことですし、僕「歌」初挑戦だったんですよ。すごく緊張しました瓩噺譴蝓∋鈎罎気鵑廊hitomiさんにこういうお話をいただけて、本当に幸せです瓩函安堵したような笑みを浮かべていました。









【担当：芸能情報ステーション】