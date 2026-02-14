¡Ú RIKACO ¡Û80Ç¯Âå¤Î»¨»ï¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Á´ÉôÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤â¤Î¡×à¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëá
¥â¥Ç¥ë¤ÎRIKACO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢10Âå¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æà¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î»¨»ï¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤·Åê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢»ä¤¬13ºÐ¤«¤é17ºÐ°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤«¤Ê¡¼¡×¤È¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤¬Á´ÉôÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡×¾È¤ì¤¯¤µ¤µ¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤è¡ª¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Ê¡×¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤ÎÅÏÉôÏ¡¤µ¤ó¤â¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÎµÏ¿¤ò»ä¤â¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¹ðÇò¡£¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤È¤¤¤¦RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤ÎÌ¿¤ÏÎ¾¿Æ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¡Îø¤·¤¤¤Ê¡¼¡×¤È¡¢²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤ä¡ÖÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¿Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
