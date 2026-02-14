久保建英の復帰時期は? ソシエダ指揮官「2〜3週間、あるいは…」
ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が日本代表MF久保建英の負傷状況について語った。スペイン『アス』が伝えている。
久保は1月18日のラ・リーガ第20節バルセロナ戦(○2-1)で左足ハムストリングを負傷。現在も離脱が続いている。
マタラッツォ監督は14日の第24節レアル・マドリー戦に向けた記者会見に出席し、久保に関して「まだあと数週間ほど必要だ」と言及した。
また、3月4日のコパ・デル・レイ準決勝第2戦のアスレティック・ビルバオ戦に間に合うか問われると、「数週間というのは一般的な目安で、明確な答えではない。2〜3週間の場合もあれば、1〜3週間の場合もある」と返答。「負荷をかけて出場時間を積み上げていく必要がある。長期間離脱していたため、選手はまだ90分を耐えられる状態ではないからね。様子を見よう」と慎重な姿勢を示した。
