群馬vs八戸 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](正田スタ)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
FW 17 百田真登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 25 中野力瑠
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 15 速水修平
MF 6 鵜木郁哉
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 37 瀬畠義成
FW 17 百田真登
控え
GK 13 近藤壱成
DF 2 田頭亮太
DF 25 中野力瑠
MF 6 米原秀亮
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 15 速水修平
MF 6 鵜木郁哉
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊