[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](正田スタ)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 88 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 8 神垣陸

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 22 貫真郷

MF 27 藤村怜

MF 37 瀬畠義成

FW 17 百田真登

控え

GK 13 近藤壱成

DF 2 田頭亮太

DF 25 中野力瑠

MF 4 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 11 加々美登生

MF 20 下川太陽

FW 29 松本皐誠

FW 69 出間思努

監督

沖田優

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 25 谷口裕介

DF 2 平松航

DF 3 澤田雄大

DF 11 雪江悠人

MF 5 稲積大介

MF 7 佐藤碧

MF 8 音泉翔眞

MF 34 高吉正真

MF 80 永田一真

FW 10 澤上竜二

FW 99 中野誠也

控え

GK 1 吉村耕一

DF 4 鈴木慎之介

DF 15 速水修平

MF 6 鵜木郁哉

MF 14 脇坂崚平

MF 16 鏑木瑞生

FW 9 高尾流星

FW 30 井波勇太

FW 90 イスマイラ

監督

高橋勇菊