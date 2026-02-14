[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](Gスタ)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 6 望月ヘンリー海輝

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 10 ナ・サンホ

MF 19 中山雄太

MF 26 林幸多郎

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 27 エリキ

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

MF 11 増山朝陽

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

FW 22 沼田駿也

FW 34 徳村楓大

FW 49 桑山侃士

FW 99 イェンギ

監督

黒田剛

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 6 飯田貴敬

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 71 フォファナ・マリック

MF 3 大崎航詩

MF 8 加藤千尋

MF 19 仙波大志

MF 25 真瀬拓海

FW 10 渡邉新太

FW 11 鳥海芳樹

控え

GK 21 松原修平

DF 5 井上聖也

MF 14 新井瑞希

MF 15 長尾優斗

MF 39 山本隼大

MF 48 山下優人

FW 29 多田圭佑

FW 44 奥田晃也

FW 87 五木田季晋

監督

樹森大介