町田vs水戸 スタメン発表
[2.14 J1百年構想リーグ EAST第2節](Gスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 6 望月ヘンリー海輝
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 19 中山雄太
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 27 エリキ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 22 沼田駿也
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
FW 99 イェンギ
監督
黒田剛
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 6 飯田貴敬
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 71 フォファナ・マリック
MF 3 大崎航詩
MF 8 加藤千尋
MF 19 仙波大志
MF 25 真瀬拓海
FW 10 渡邉新太
FW 11 鳥海芳樹
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
MF 14 新井瑞希
MF 15 長尾優斗
MF 39 山本隼大
MF 48 山下優人
FW 29 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
FW 87 五木田季晋
監督
樹森大介
