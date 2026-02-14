[2.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](ロートF)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 8 吉田新

DF 22 生駒稀生

DF 33 佐藤大翔

DF 36 石井大生

MF 7 田村亮介

MF 9 富樫佑太

MF 10 森田凜

MF 18 後藤卓磨

MF 50 芝本蓮

FW 17 田村翔太

控え

GK 49 黒川雷平

DF 2 高畠捷

DF 16 奥田雄大

DF 27 中山雅斗

MF 20 國武勇斗

MF 21 戸水利紀

MF 29 一村聖連

FW 14 望月想空

FW 42 岡崎大志郎

監督

大黒将志

[FC今治]

先発

GK 16 山本透衣

DF 3 孫大河

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 24 竹内悠力

MF 2 梅木怜

MF 5 新井光

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 駒井善成

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 14 森晃太

控え

GK 1 立川小太郎

DF 29 丸山大和

MF 7 山田貴文

MF 9 近藤高虎

MF 17 持井響太

MF 33 笹修大

MF 77 加藤潤也

FW 11 ウェズレイ・タンキ

FW 44 林誠道

監督

倉石圭二