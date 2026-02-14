奈良vs今治 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](ロートF)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 9 富樫佑太
MF 10 森田凜
MF 18 後藤卓磨
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 2 高畠捷
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
MF 20 國武勇斗
MF 21 戸水利紀
MF 29 一村聖連
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 3 孫大河
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 24 竹内悠力
MF 2 梅木怜
MF 5 新井光
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 駒井善成
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 14 森晃太
控え
GK 1 立川小太郎
DF 29 丸山大和
MF 7 山田貴文
MF 9 近藤高虎
MF 17 持井響太
MF 33 笹修大
MF 77 加藤潤也
FW 11 ウェズレイ・タンキ
FW 44 林誠道
監督
倉石圭二
