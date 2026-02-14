[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 永野修都

DF 16 森侑里

DF 28 大森彗斗

MF 7 松木駿之介

MF 8 浅倉廉

MF 10 菊井悠介

MF 13 中村優斗

MF 17 岡澤昂星

MF 30 芹生海翔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

DF 25 中村涼

MF 23 梶川諒太

MF 50 金子翔太

FW 9 矢村健

FW 24 山崎絢心

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章

[松本山雅FC]

先発

GK 21 富澤雅也

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 8 深澤佑太

MF 22 佐相壱明

MF 40 樋口大輝

MF 41 村越凱光

MF 46 安永玲央

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

控え

GK 23 高麗稜太

DF 2 小田逸稀

DF 24 小川大貴

MF 18 大橋尚志

MF 20 渋谷諒太

MF 36 松村厳

FW 9 加藤拓己

FW 19 田中想来

FW 31 渡邊乃斗

監督

石崎信弘