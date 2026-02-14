藤枝vs松本 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 永野修都
DF 16 森侑里
DF 28 大森彗斗
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 10 菊井悠介
MF 13 中村優斗
MF 17 岡澤昂星
MF 30 芹生海翔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
MF 23 梶川諒太
MF 50 金子翔太
FW 9 矢村健
FW 24 山崎絢心
FW 29 閑田隼人
監督
槙野智章
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 8 深澤佑太
MF 22 佐相壱明
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
控え
GK 23 高麗稜太
DF 2 小田逸稀
DF 24 小川大貴
MF 18 大橋尚志
MF 20 渋谷諒太
MF 36 松村厳
FW 9 加藤拓己
FW 19 田中想来
FW 31 渡邊乃斗
監督
石崎信弘
