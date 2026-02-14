学校別だった公立中学校の制服（標準服）のデザインを共通化する動きが広がっている。

性別にかかわらずに着やすいブレザーへの変更が進み、大量生産によって価格を抑えられる効果もあるといい、今後も増加が見込まれている。（藤本綾子）

１月中旬、神戸市中央区の制服店「カンコーショップ神戸」に、新年度に中学生になる子どもたちが制服の採寸に訪れていた。試着したのは、どこの市立中でも着用できる共通制服「神戸モデル標準服」。ネイビーのブレザーに合わせ、スラックス、スカート、キュロットが選べる。リボンやネクタイはタータン柄などがある。

キュロットを試着した同市西区の女子児童（１２）は、「ブレザーのボタンがいかりの模様でおしゃれ。着て通うのが楽しみ」と笑顔を見せた。

神戸モデルは、性別を問わずにスラックスやスカートを選べるようにと、２０２３年度に導入された。学校ごとの対応より効率化できるため、以前は学校間で最大１・７倍あった制服の価格差が解消され、平均３８００円ほど安くなった。学校間で、不用になった制服を譲ることもできる。

神戸市では、２６年度までに全８２校のうち３６校が切り替わる。従来の制服を続ける学校でも、生徒の希望で神戸モデルを着用できるといい、着用者が増えて学校全体で切り替えたケースもあった。市教育委員会は「予想以上に好評だ」とする。

制服の共通化は各地で進む。大手学生服メーカー・菅公学生服（岡山市）によると、２０年度に福岡市などが共通化したことで注目を集めた。２５年度には千葉県柏市が従来の制服と併用する形で採用し、２６年度は和歌山市なども共通化を実施する予定だ。導入自治体は今後、１５０以上になる見込みだ。

椙山（すぎやま）女学園大の内藤章江准教授（被服心理学）は「同じ制服は仲間意識を育む。市町村で制服を統一すれば、ふるさと全体への誇りや愛着を高めることに役立つ」とし、「基本のデザインは統一し、リボンやワッペンなどの細部を学校独自のものにすれば、地域と学校それぞれの連帯感を生むのではないか」としている。