米軍が13日、カリブ海で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船舶を攻撃した/US Southern Command via CNN Newsource

（CNN）米軍は13日、カリブ海で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船舶を攻撃した。米南方軍によると攻撃で3人が死亡した。

「2月13日、南方軍司令官フランシス・L・ドノバン将軍の指示により、合同任務部隊サザンスピアは指定テロ組織が運航する船舶に対し、致死的な物理的攻撃を実施した」と南方軍司令部はX（旧ツイッター）で発表。米軍側の要員に被害はなかったとした。

「麻薬船」への一連の攻撃は「オペレーション・サザンスピア」と名付けられており、これで少なくとも124人が死亡したことになる。トランプ政権はこの作戦について、麻薬密輸を抑制する狙いがあると説明している。

政権は殺害された人々を「非合法戦闘員」と呼び、司法省の機密情報に基づき司法審査なしに致死的な攻撃を加えることが可能だと主張している。

13日の船舶攻撃は、今年公表された攻撃としては4件目。今週初めの襲撃では2人が死亡、1人が生存していた。このときは米沿岸警備隊がエクアドル海上救助調整センターによる捜索救助活動に技術支援を提供している。

政権は、「オペレーション・サザンスピア」での死亡者が麻薬カルテルと関係していたことや、各船舶に麻薬が積載されていたことを示す証拠をほとんど公表していない。