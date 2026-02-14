元国民的アイドルの“コンプラ違反騒動”に新たな進展があったーー。

2月12日、元TOKIOの国分太一が日本テレビ社長・福田博之社長に直接“謝罪”したことを発表した。ことの発端は、2025年6月に同社が国分の複数のコンプライアンス違反によって『ザ！鉄腕！DASH！！』の降板を言い渡したことだ。同日に福田社長が会見を開く異例の事態となった。

「騒動はその後も波紋を広げました。国分さんは各局のレギュラー番組を次々と降板し、TOKIOは解散。さらに、国分さんが社長を務めていた福島県西郷村の交流施設『TOKIO-BA』も閉園に追い込まれるなど、影響は広範囲に及んだのです。

一部の報道では、自宅謹慎を続けている国分さんは憔悴しており、出かける際には3歳年下で元TBS社員の奥さんが運転する車に隠れるように乗っていると、かつてのスターとは真逆な生活が報じられました」（芸能記者）

国分は、処分を受けたコンプラ違反の“答え合わせ”がしたいと2025年11月に会見を開くも、その中身は世間に明かされないまま謝罪に転じた。

「これ以上騒動を長引かせることは、将来的な芸能活動の再開にとってマイナスになると判断したのでしょう。日本テレビ側に直接謝罪したことからも、復帰への意欲はうかがえます。ただ、地上波復帰は当面難しい。国分さんはMCやバラエティ番組を主戦場にしてきましたが、スポンサーの理解が不可欠な世界です。少なくとも数年は厳しい状況が続くと見る向きが強いですね」

その一方で、別の道を模索する可能性も指摘されている。

「もともと『TOKIO-BA』で社長業を担うなど、実業面の経験はあります。得意分野であるキャンプやアウトドア関連で新たな事業を立ち上げる選択肢もあるでしょう。あるいは、YouTubeなどであればすぐにでも出演可能です。

大切なのは、どんな内容であれ“反省している”というスタンスを示すこと。活動再開を急ぎすぎると、反発が出てくるのは間違いありません。数年がかりで復帰の道筋を模索するしかないでしょうね」（芸能ジャーナリスト）

はたして、どの方向に“ダッシュ”するつもりなのやらーー。