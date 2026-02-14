早乙女太一率いる劇団朱雀、3年ぶり新作公演タイトルは「OMIAKASHI」 メインビジュアルも公開
早乙女太一が2代目座長として率いる「劇団朱雀」の3年ぶりとなる最新公演のタイトルが、『OMIAKASHI』に決定。早乙女を中心にキャストが集結した華やかで力強いビジュアルが解禁された。
【写真】2代目座長・早乙女太一
4歳で初舞台を踏み、2003年には北野武監督の映画『座頭市』に出演し、“100 人に一人の天才女形”としてその名を広く知らしめた早乙女太一。彼が2代目座長を務める「劇団朱雀」は、伝統ある大衆演劇の魅力を大切にしながら、現代的な感性や表現を取り入れ、これまで多くの観客を魅了してきた。
2015年2月、座員それぞれの成長と挑戦の機会を設けるという前向きな理由により解散するも、4年後の2019年、外部公演での出演で研鑽を積んだ座員たちが再集結し復活。2019年の復活公演以降、劇団としての活動は2023年5月が最後となっていたが、この度3年ぶりとなる公演『OMIAKASHI』を上演する運びとなった。二部構成で、一部は芝居、二部は舞踊ショーと、豪華な仕立ての大衆演劇を披露する。
タイトルの『OMIAKASHI』とは、神に捧げる灯り、縁起を担いで入口にともす提灯などを指しており、本公演で朱雀が会場にどんな灯りをともすのか、期待が高まる。
出演には座長の早乙女をはじめ、 劇団☆新感線公演や朗読劇、ストレートプレイなど幅広いジャンルの舞台に出演し独自にキャリアを積む早乙女友貴。幼いころから俳優としての経験を積み重ね第30回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞、近年は舞台の演出も手がけるなど多岐に渡って活動する須賀健太（東京・大阪のみ）。
さらに、ミュージカルからストレートプレイまで数々の舞台に出演し、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）など映像作品でも確かな存在感を放つ浜中文一。ゴールデンボンバーのメンバーでパフォーマーとして活躍する一方、舞台や映像作品にも出演し俳優としてのキャリアを築いている喜矢武豊。劇団朱雀の早乙女太一公演では常連ともいえる、ベッド＆メイキングス主宰の富岡晃⼀郎。
そして鈴花奈々、葵陽之介をはじめとする「劇団朱雀」の座員も一堂に会し、3年ぶりとなる本公演を、色鮮やかに、熱く、そして烈火の如く盛り上げる。
タイトル発表と併せて、作品の世界観を存分に表現した華やかで力強いビジュアルが解禁。早乙女を中心にキャストが集い、黒を基調とした空間に花火や提灯の灯りが鮮やかに広がる、祝祭の始まりを告げるような高揚感あふれるデザインに仕上がった。
早乙女は「3年ぶりの劇団朱雀公演となりました。いつものメンバーに加えて、今回は豪華な主要ゲストが集まってくれました。朱雀ではお馴染みの須賀健太さん。朱雀の舞台に、明るい光を差し込んでくれる様な存在です。今回初の全公演出演の喜矢武豊さん。ゲストでは出演して頂いていたのですが、今回はフル出場でございます。備え持った身体能力と、エンターテイメント力。朱雀の舞台に華を添えて下さいます。そして初出演の浜中文一さん。広い振り幅を持つマルチな才能の役者さんなので、芝居あり歌あり踊ありの朱雀公演には、心強い助っ人です」とキャストを紹介し、「騒ぎ屋一同で楽しく賑やかな祭りを行いたいと思います。是非劇場にお越し下さい」とメッセージを寄せている。
舞台『OMIAKASHI』は、東京・サンシャイン劇場にて4月10日〜26日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホールにて4月29日〜5月10日、福岡・キャナルシティ劇場にて5月13〜17日上演。
