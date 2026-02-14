競馬ファン注目のサウジカップ（日本時間１５日２時４０分発走）を前に、勝利を飾った素質馬にＳＮＳでは歓喜の声が上がっている。１４日に行われた東京６Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル）は、２番人気のダーリングハースト（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が勝利。きょう深夜に行われるサウジカップで連覇がかかるフォーエバーヤングの半妹が、前祝いの初勝利を届けた。

レイチェル・キング騎手とコンビを組んだダーリングハーストは好スタートからハナ争いへ。２番手に落ち着くとスローペースでも折り合ってスムーズに追走。直線入り口で逃げたミズノミヤコに並びかけてからは、楽な手応えのまま先頭に立った。ゴール前は外から１番人気のシャニンガが猛追してきたが、ステッキで気合を注入したキング騎手の檄に応えて２馬身半差で快勝した。

血統的に注目を浴びていた同馬は昨年６月のデビュー戦で３着に敗れていたが、馬体重が３０キロ増で迎えた８か月ぶりの２戦目で見事に勝ち上がった。半兄フォーエバーヤングは昨年のサウジカップやＢＣクラシックを制した世界の名馬。芝で勝ち名乗りを挙げた妹の今後に期待は高まる。

フォーエバーヤング妹の勝利にＳＮＳでは「縁起がいいね」「めちゃ強くてびっくりしましたｗ」「エバヤン前祝いだ！」「今晩は兄ちゃん頼むぞ」「これ今年のオークス馬筆頭になりそう」「ありがとう！キング姐さん」「今の脚を見てたらオークス向きに見える」「芝でこれだけ走るなら半兄のエバヤンくんも芝走れるんじゃないですかね」「エバヤンにも追い風になる！」「オークス路線間に合うか？」などの反応が上がっている。