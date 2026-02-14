スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。日本勢2人が歓喜に沸いた一方で、平野流佳（INPEX）は4位で涙した。喜びの輪から外れ、号泣するシーンも。未明に見守ったファンももらい泣きが続出した。

平野流はラストの3回目に会心のランを披露。表彰台が期待されたが、91.00点と伸び切れず。3回ともミスなく90点（1、2回目も90点）をマークしたが、山田との差はわずか1点。競技後は涙に暮れ、日本勢の歓喜の輪から外れ、日本チームのメンバーに慰められる場面もあった。

X上には「悔しいねぇ悔しいねぇ」「3回とも転倒しなかったのは彼だけ、しかも全部90点台」「最後のは点数行ったと思ったもんなぁ」などの声が続々。「流佳選手はなんでこの点数？もっといっても良さそうなのに」「金メダルでもおかしくない内容だったはず」「なんで流佳くんあんな点数出ないんだ」と悔しがるファンの声が目立った。



