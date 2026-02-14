花田虎上の妻、インフルエンザから回復した次女の誕生日を祝福「生まれてきてくれてありがとう」

大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが13日に自身のアメブロを更新。インフルエンザにかかっていた次女の誕生日を後日お祝いしたことを報告した。

この日、倉実さんは「久しぶりのブログとなってしまいました」と切り出し「Waka→Mokaとインフルエンザが続き色々なことがストップしていました」と長女と次女が相次いでインフルエンザに罹患していたことを明かした。

続けて「その間にMoka12歳のお誕生日がありました 当日はインフルエンザで一日中お布団の中…」と報告。「やっと回復して『明日から学校行けるね！』と言ったその日の夜にぶり返し 今回はなかなか手強かったです」と、回復までに時間がかかったことをつづった。

後日、改めて誕生日のお祝いをしたといい「大スキな北京ダックにニコニコ」と、好物を前に喜ぶ次女の様子を説明。また、次女について「甘えん坊なのに、なぜかちょっと偉そう」とユーモラスに紹介し「甘えん坊は大歓迎だけど偉そうなのはそろそろ卒業してもいいんじゃない？」とコメントした。

最後に「成長を感じる12歳 お誕生日おめでとう 生まれてきてくれてありがとう」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。